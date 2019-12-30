СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-30T12:14:11+03:00

Нижегородцу грозит суд за то, что ему переплатили 180 тысяч рублей.

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Нижегородца заподозрили в хищении денежных средств после того, как кассир случайно переплатила ему 180 тысяч рублей. А началось все с обычной покупки автомобиля.

- Около восьми часов вечера 16 декабря нижегородец Виктор Елозин (имя героя изменено – прим. Ред.) приехал в дилерский центр и попытался расторгнуть договор купли автомобиля, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В связи с этим он попросил вернуть ему внесенные им ранее денежные средства в размере 221 тысячи рублей. Однако кассир при выдаче денежных средств ошиблась и случайно перечислила ему 401 тысячу рублей. В результате, общая сумма похищенных средств составила 180 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Подозреваемым в совершении преступления числится 28-летний нижегородец, пытавшийся купить автомобиль в дилерском центре. О преступлении в полицию заявил руководитель сервисного центра компании.

ИСТОЧНИК KP.RU