В Нижегородской области начинается строительство зала для художественной гимнастики

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-30T12:01:11+03:00

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Сегодня глава региона с рабочим визитом посетит город Заволжье. Один из пунктов программы — закладка первого камня в строительство спортивного зала для художественной гимнастики. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Напомним, впервые с просьбой об открытии такого рода спортивного сооружения к губернатору обратилась заслуженный тренер России Лариса Белова в апреле прошлого года, когда губернатор посетил с рабочим визитом Городецкий район. К слову, Лариса Белова вместе с сестрами Ариной и Диной Авериными также примет участие в церемонии закладки первого камня.

Кроме того, в рамках визита глава региона примет участие еще в одном мероприятии, имеющем непосредственное отношение к спорту - открытой тренировке детей Заволжской ДЮСШ по хоккею.

ИСТОЧНИК KP.RU