Двое жуликов украли из квартиры нижегородца куртку и золотые украшения

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-30T11:40:51+03:00

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Двое жуликов напали на нижегородца и похитили у него кутку и ювелирные украшения. Общая сумма материального ущерба составляет свыше 608 тысяч рублей.

- Все произошло в половине первого ночи 17 декабря, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Находясь в одной из квартир, а затем последовав за своей жертвой в подъезд, они напали на нижегородца. Применив неопасное для жизни и здоровья насилие, они похитили у него золотые украшения и болоньевую куртку. Среди похищенного было золотое кольцо, золотой крест с бриллиантом, золотая цепочка и 1,5 тысячи рублей. Общая сумма ущерба составила чуть больше 608 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Среди подозреваемых ранее судимая за кражу 35-летняя жительница Нижнего Новгорода и ее подельник. Он был худощавого телосложения, одет в черную куртку. Сейчас принимаются все необходимые меры к розыску и задержанию преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU