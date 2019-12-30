Нижегородец-экстремал провалился в полынью

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-30T10:57:58+03:00

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Вчера около пяти часов вечера в службу спасения поступило сообщение о том, что в Автозаводском районе Нижнего Новгорода под лед провалился человек. На место происшествия выехали спасатели. Как оказалось, 22-летний экстремал выехал на реку Оку на снегоболотоходе. В какой-то момент его занесло, мужчина попал в полынью и провалился под лед.

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части совместно со специалистами 72-пожарно-спасательной частью помогли экстремалу выбраться из воды. Затем его на надувной резиновой лодке доставили на берег и передали медикам. Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ НО ГКБ №40.

Всего в спасении любителя полихачить были задействованы 21 человек и 5 единиц техники.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает, что в темное время суток находится на льду запрещено. И убедительно просит не выезжать на технике на лед.

ИСТОЧНИК KP.RU