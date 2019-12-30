2019-12-30T10:39:34+03:00
Общество

МЧС предупреждает: возможен гололед!

Ночью и днем 30 декабря на дорогах накат и гололедица.
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», вночью и днем 30 декабря местами по восточной половине Нижегородской области сохранится гололед. На дорогах накат и гололедица.

Спасатели предупреждают — возникает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ.

Кроме того, возможны пробки и заторы на трассах федерального, регионального и местного значения, увеличение количества ДТП. Автомобилистам и пешеходам стоит быть особенно внимательными.

Кроме того, велик риск падений и травмирования на скользких тротуарах.

Напоминаем, днем 31 декабря в Нижнем Новгороде и Нижегородской области ожидается легкий мороз до -3 градусов днем и до – 5 градусов ночью. Ожидается небольшой снегопад. Впрочем, уж 2 января синоптики прогнозируют оттепель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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