МЧС предупреждает: возможен гололед!
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», вночью и днем 30 декабря местами по восточной половине Нижегородской области сохранится гололед. На дорогах накат и гололедица.
Спасатели предупреждают — возникает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ.
Кроме того, возможны пробки и заторы на трассах федерального, регионального и местного значения, увеличение количества ДТП. Автомобилистам и пешеходам стоит быть особенно внимательными.
Кроме того, велик риск падений и травмирования на скользких тротуарах.
Напоминаем, днем 31 декабря в Нижнем Новгороде и Нижегородской области ожидается легкий мороз до -3 градусов днем и до – 5 градусов ночью. Ожидается небольшой снегопад. Впрочем, уж 2 января синоптики прогнозируют оттепель.
ИСТОЧНИК KP.RU