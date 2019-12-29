2019-12-29T16:57:53+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде установили станции мониторинга состояния воздуха

Первые приборы появились на проспекте Гагарина, улицах Бекетова и Коминтерна
Елена ЛАЗАРЕВА
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Станции мониторинга состояния воздуха анализируют химический состав воздуха в округе. Первые станции установили на улицах Коминтерна и Бекетова, а также на проспекте Гагарина. По словам главы администрации Нижнего Новгороде Владимира Панова, аппараты смогут рассчитать концентрацию в воздухе диоксида азота, окиси углерода, сероводорода, диоксида серы, формальдегида и пыли.

Информация по результатам анализа публикуется на сайте «ЭкоСити» и доступна любому нижегородцу. Оценка выставляется по международной шкале AQI от 1 (уровень «отлично») до 10 – (уровень «критически опасный»).

Сообщается, что в ближайшее время планируется поставить еще два станции состояния качества воздуха.

Напомним, что нижегородцы на портале "Антиснег" также в режиме онлайн могут следить за уборкой снега, который, как прогнозируют синоптики, выпадет к Новому году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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