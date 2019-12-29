Нижегородские хоккеисты завершили год красивой и убедительной победой

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-29T14:47:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Первую шайбу торпедовцы забросили уже на второй минуте матча. Великолепную передачу на дальнюю штангу успешно «замкнул» Станислав Бочаров. Впрочем, рижские хоккеисты в долгу не остались, быстро сравняли счет, а потом и вовсе вырвались вперед. Впрочем, как показал дальнейший ход матча, на этом энтузиазм рижан иссяк. До конца периода тот же Станислав Бочаров уже сравнял счет.

Во втором периоде Бочаров вновь отличился и оформил хет-трик. Но за несколько минут до этого Михаил Варнаков забросил 226-ю шайбу в элитных дивизионах чемпионата страны, повторив тем самым достижение своего отца – Михаила Варнакова – старшего. К концу второго периода, благодаря Андрею Белевичу счет стал напоминать разгромный – 5:2.

К сожалению, третий период закончился «всухую». Итоговый счет матча — 5:2.

Напоминаем, первый матч в следующем году «Торпедо» сыграет в «Нагорном» с «Трактором» 3 января в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU