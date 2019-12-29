В Нижегородской области в 2019 году открыто два новых ФОКа

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-29T13:28:01+03:00

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«Уходящий год был успешным для отрасли физической культуры и спорта», - подчеркнул губернатор региона Глеб Никитин, подводя итоги уходящего года.

По мнению главы региона, развитию спорта способствовал Чемпионат мира по футболу, который проходил, в том числе, и в Нижнем Новгороде, и привлек к занятиям спортом множество нижегородцев и жителей области.

За год в регионе было проведено множество интересных спортивных мероприятий. Зимой более ста тысяч нижегородцев посетили каток «Зимняя сказка», летом более 170 тысяч горожан и гостей города пришли на спортивные площадки проекта «Спорт Порт».

К слову, «Спорт Порт» неделю назад начал работу в зимнем режиме, и уже принял более 10 тысяч посетителей.

Напомним, ранее сообщалось, что ФОК крытого типа начал работать в Дальнеконстантиновском районе, открытый ФОК - в поселке Бутурлино. Начата работа по строительству ФОКа в Ветлуге. Открыто 5 новых скеи т-парков и 16 малых спортивных площадок для воркаута. Кстати, скейтерам в этом году особенно повезло, так как именно Нижний Новгород был выбран для проведения Чемпионата Европы по скеи тбордингу.

ИСТОЧНИК KP.RU