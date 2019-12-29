Отсчет дней до дня празднования 800-летия Нижнего Новгорода начинается

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-29T13:54:14+03:00

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Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с нижегородцами запустит архитектурную подсветку Кремля на площади Минина. Первый этап подсветки от Георгиевской башни до Кладовой стартует в 20:21. Вместе с ним запустят и уникальное 3D-мэппинг шоу на Дмитриевской башне, которое особенно порадует самых маленьких нижегородцев и гостей города. С сегодняшнего дня до 800-летия Нижнего Новгорода остается ровно 600 дней.

Время запуска выбрано не случайно — областной центр отметит 800-летие в 2021 году. С 19 августа начнутся основные праздничные мероприятия, посвященные торжественной дате.

«По распоряжению главы региона Глеба Никитина начата масштабная работа по подготовке территории Кремля к 800-летию. В подготовке принимают участие специалисты в области дизайна и архитектуры, общественники. Все мы должны мобилизоваться и приложить все усилия, чтобы превратить Кремль в доступное культурно-историческое пространство. Мы должны сделать город интересным и его жителям, и гостям, причем самых разных возрастов. Первый этап архитектурно-художественной подсветки стен и башен Кремля стал одним из первых преобразований на пути к этой цели», - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

ИСТОЧНИК KP.RU