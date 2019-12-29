2019-12-29T09:51:41+03:00
Общество

К 2022 году в Нижегородской области появится заповедник

Рабочая группа по созданию национального парка сформирована в Нижегородской области
Елена ЛАЗАРЕВА
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К 2022 году в рамках национального проекта «Экология» планируется создать в регионе заповедник. На данный момент уже создана рабочая группа, и одна из первых задач, которая перед ней стоит — определить территорию национального парка, а затем согласовать проект особо охраняемой природной территории.

Руководителем группы стал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин. Кроме того, в состав группы вошли представители региональных министерств, органов исполнительной власти, а также общественники и представители науки.

«Перед нами стоит задача не только сохранить, но и улучшить биоразнообразие региона. И работа по созданию первого национального парка в Нижегородской области предстоит большая и сложная. Также отмечу, что средства на него планируется выделить из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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