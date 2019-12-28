Евгений Люлин проведет прием граждан в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:55 2019-12-28T17:55:24+03:00

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Первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин проведет прием граждан 22 января. Прием состоится в приемной регионального правительства по адресу улица Костина, дом 2, кабинет 12. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В правительстве Евгений Люлин координирует вопросы региональной и инновационной политики, осуществление единой стратегии по развитию и укреплению предпринимательского сектора экономики, осуществление государственного надзора в области розничной продажи алкогольной продукции, - говорится в сообщении. – Также ему можно задать вопросы, касающиеся лицензирования заготовки и реализации лома черных металлов, осуществления государственной политики в сфере агропромышленного комплекса и лесного хозяйства.

Чтобы записаться на прием, нижегородцам следует обратиться напрямую в приемную граждан по адресу улица Костина, дом 2 кабинет 22. При этом обратившиеся должны предоставить документы по рассматриваемым вопросам. При себе они должны иметь паспорт. Часы приема – с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 17:00. Запись на прием завершается за пять дней до его проведения. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону - (831)439 04 98, 430 96 39.

ИСТОЧНИК KP.RU