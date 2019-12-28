Роспотребнадзор призывает нижегородцев сообщать о «снюсах» в магазинах

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-28T15:42:18+03:00

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Сотрудники Роспотребнадзора проверяют магазины и другие торговые точки Нижнего Новгорода на предмет продажи «снюсов» - некурительной никотинсодержащей продукцией. Нижегородцев просят помочь в обнаружении мест реализации этого вида товаров.

Как сообщила в ходе брифинга заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Елена Кочуро, совместные рейды по торговым точкам сейчас ведутся с прокуратурой и МВД. Пока выявлен один случай, в результате чего административное наказание понес индивидуальный предприниматель одного из магазинов ТЦ «Куб». Из оборота правоохранительные органы изъяли 1091 упаковку «снюсов».

Проверки торговых организаций продолжатся и в новогодние праздники. В случае обнаружения «снюсов» в магазинах, горожан просят сообщать об этом в Управление Роспотребнадзора по телефону: 436-78-31.

ИСТОЧНИК KP.RU