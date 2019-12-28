Финансовая поддержка проектов к 800-летию Нижнего Новгорода может увеличиться

СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-28T13:19:01+03:00

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На проекты, приуроченные к 800-летию Нижнего Новгорода, можно добиться увеличения федеральной финансовой поддержки. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил в своем выступлении, подведя итоги 2019 года 25 декабря. Церемония состоялась в первом павильоне Нижегородской ярмарки.

- 800-летие – это больше, чем праздник. Это шанс на улучшение жизни вокруг нас. За последний год мы вместе смогли добиться увеличения поддержки в рамках подготовки к празднованию юбилея со стороны федерации – с миллиарда до как минимум 11 миллиардов рублей. Я считаю, что еще целый ряд проектов можно включить в эту программу. Вообще в целом я оцениваю объем этих проектов до 2021 года в размере около 20 миллиардов рублей, - сказал Глеб Никитин.

Губернатор призвал нижегородцев присоединяться к работе над различными проектами и «самим делать тот город, в котором каждый день будет хорошо».

- Для нас 800-летие это не только звёздные проекты, такие как реставрация кремля, преображение парка «Швейцария», строительство большого образовательного центра или важная развязка в Сормово. Это, в первую очередь, сотни восстановленных объектов культурного наследия в центре города, - сказал Глеб Никитин.- Это переосмысление вместе с нижегородским бизнесом и градозащитниками всего Започаинья и улицы Ильинской. Это реконструкция главных улиц в центре города и перезапуск Нижегородской ярмарки. Это сохранение пакгаузов и новая жизнь «Маяка». Это еще и приведение в порядок набережных и создание комфортной современной транспортной системы. Это в конечном итоге районные скверы и детские площадки во дворах.

Глава региона также напомнил, что предлагать свои проекты все желающие могут на официальном портале подготовки Нижнего Новгорода к юбилею. Идеи будут рассмотрены экспертами, в результате чего некоторые из них получат финансовую или организационную поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU