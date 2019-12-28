СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-28T14:20:49+03:00

Банковской картой можно будет оплатить только одну поездку в нижегородском общественном транспорте

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Банковской картой можно будет оплатить только одну поездку в нижегородском общественном транспорте. Соответствующее объявление появилось в автобусах муниципального предприятия «Борское ПАП».

Согласно тексту, изменения в правилах оплаты проезда банковской картой АСОП «Ситикард» вводятся с 27 декабря из-за требований банка-провайдера – ПАО «Сбербанк России».

- В течение одного рейса, одной банковской картой на транспортном терминале можно оплатить только одну поездку, - говорится в сообщении.

Повторная оплата проезда на транспортном терминале этой же банковской картой будет невозможна.

Как поясняется на официальном сайте ООО «Ситикард», оплатить проезд еще раз на транспортном терминале можно только после выполнения операции «закрытие рейса».

Оператор системы «Ситикард» также разъясняет транспортным предприятиям причины введения ограничения. Согласно информации, оно связано с участившимися случаями регистрации оплаты проезда банковскими картами, на которых отсутствовали деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU