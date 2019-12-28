2019-12-28T11:09:14+03:00
Общество

Вывоз мусора обойдется нижегородцам дешевле в 2020 году

Снижение стоимости вывоза бытового мусора от 4% до 21,6% в Нижегородской области утверждено региональной службой по тарифам
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Изменить размер текста:

До 21,6% снизится плата за вывоз мусора в Нижегородской области в 2020 году. Сдерживать рост тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 года поручил глава региона Глеб Никитин.

Снижение стоимости вывоза бытового мусора от 4% до 21,6% утверждено региональной службой по тарифам по отношению к уровню 2019 года. Как пояснил Глеб Никитин, тарифы сократились из-за увеличения объема мусора, который поступает на временные полигоны. Кроме того, изменилось налоговое законодательство в части освобождения региональных операторов от НДС.

- Такое решение стало возможным благодаря действиям правительства Нижегородской области в ноябре 2019 года в части актуализации территориальной схемы обращения с отходами и изменения схемы потоков ТКО на объекты обработки и размещения, - пояснил губернатор.

Глеб Никитин также отметил, что на максимальное снижение платы могут рассчитывать граждане, живущие в зонах 2 и 4. Для них сумма уменьшится на 18,8% и 21,6% соответственно.

В целом рост тарифов по Нижегородской области с 1 июля будущего года будет ниже уровня инфляции и не превысит 3,5-3,8%. Глеб Никитин отметил, что увеличение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в регионе будет одним из самых низких в стране.

Напомним, в этом году правительством РФ определен новый индекс роста платы граждан за коммунальные услуги – 4%. В Нижегородской области с 1 июля 2020 года тарифы изменятся из-за инфляции. В среднем по региону плата за тепловую энергию вырастет не более чем на 3%. Водоснабжение и водоотведение подорожают не более чем на 4%, газоснабжение – менее чем на 3%, а электроэнергия - на 3,5% (ниже прогнозов инфляции в 5%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор призывает нижегородцев сообщать о «снюсах» в магазинах
Финансовая поддержка проектов к 800-летию Нижнего Новгорода может увеличиться
Банковской картой можно будет оплатить только одну поездку в нижегородском общественном транспорте
Вывоз мусора обойдется нижегородцам дешевле в 2020 году
В Нижегородской области тестируют разработку для незрячих
150 населенных пунктов Нижегородской области посетили «Поезда здоровья»
Нижегородские ученые изобрели уникальную коляску для паралимпийских спортсменов
В Нижнем Новгороде стартует проект «800 добрых дел»
Более 300 км газовых сетей проложено в Нижегородской области за минувший год
На пост нижегородского министра спорта претендуют 27 человек
Работодателя из Нижегородской области обвиняют в смерти сотрудника
В Нижнем Новгороде завершилась реставрация памятника Чкалову
Губернатор Нижегородской области принял участие в заседании Клуба губернаторов
Нижегородские родители выбирают костюм принцессы
В Нижнем Новгороде будет построено и модернизировано почти 70 водных объектов
В Нижнем Новгороде может открыться филиал Музея блокады Ленинграда