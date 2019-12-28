Вывоз мусора обойдется нижегородцам дешевле в 2020 году

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-28T11:09:14+03:00

Снижение стоимости вывоза бытового мусора от 4% до 21,6% в Нижегородской области утверждено региональной службой по тарифам

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До 21,6% снизится плата за вывоз мусора в Нижегородской области в 2020 году. Сдерживать рост тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 года поручил глава региона Глеб Никитин.

Снижение стоимости вывоза бытового мусора от 4% до 21,6% утверждено региональной службой по тарифам по отношению к уровню 2019 года. Как пояснил Глеб Никитин, тарифы сократились из-за увеличения объема мусора, который поступает на временные полигоны. Кроме того, изменилось налоговое законодательство в части освобождения региональных операторов от НДС.

- Такое решение стало возможным благодаря действиям правительства Нижегородской области в ноябре 2019 года в части актуализации территориальной схемы обращения с отходами и изменения схемы потоков ТКО на объекты обработки и размещения, - пояснил губернатор.

Глеб Никитин также отметил, что на максимальное снижение платы могут рассчитывать граждане, живущие в зонах 2 и 4. Для них сумма уменьшится на 18,8% и 21,6% соответственно.

В целом рост тарифов по Нижегородской области с 1 июля будущего года будет ниже уровня инфляции и не превысит 3,5-3,8%. Глеб Никитин отметил, что увеличение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в регионе будет одним из самых низких в стране.

Напомним, в этом году правительством РФ определен новый индекс роста платы граждан за коммунальные услуги – 4%. В Нижегородской области с 1 июля 2020 года тарифы изменятся из-за инфляции. В среднем по региону плата за тепловую энергию вырастет не более чем на 3%. Водоснабжение и водоотведение подорожают не более чем на 4%, газоснабжение – менее чем на 3%, а электроэнергия - на 3,5% (ниже прогнозов инфляции в 5%).

ИСТОЧНИК KP.RU