2019-12-27T17:47:01+03:00
Общество

В Нижегородской области тестируют разработку для незрячих

Изобретением уже заинтересовались в Европе
Елена ЛАЗАРЕВА
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Технология, позволяющая инвалидам по зрению определять номера общественного транспорта с помощью камеры обычного смартфона, разработана нижегородскими учеными. «Идея нижегородских разработчиков задействовать нейросети и компьютерное зрение для помощи незрячим получила премию «IT вершины» - высшую награду в сфере информационных технологий в России. Разработка команды «Mixar» сейчас тестируется на улицах Нижнего Новгорода. Ею уже интересуются в Лионе, Берлине и Амстердаме», - отметил губернатор области Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что вся область с нетерпением ждет успешных испытаний и максимально быстрого внедрения технологии в жизнь.

Напомним, что в 2019 году в области реализованы около 200 новых проектов, благодаря которым нижегородцам стали доступны почти 1000 дополнительных социальных услуг. Кроме того, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионе разработан навигатор социальных услуг – интерактивный каталог. В каталоге, также не имеющем аналогов в России, собрана информация обо всех услугах нижегородских социальных предпринимателей и об услугах, которые они предлагают лицам с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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