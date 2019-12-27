СЕГОДНЯ 17:27 2019-12-27T17:27:45+03:00

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150 населенных пунктов Нижегородской области посетили «Поезда здоровья». В регионе продолжается реализация инициативы губернатора Глеба Никитина «Доступная медицина». С 16 апреля 2019 года по районам области курсируют мобильные лечебно-диагностические лаборатории - Северный и Южный «Поезда здоровья».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о продолжении работы поездов здоровья в будущем году. Об этом он сообщил во время своего отчета 25 декабря 2019 года на Нижегородской ярмарке.

«Этот проект с первых дней доказал свою эффективность, поэтому мы приняли решение, что теперь автопоездов вместо двух станет четыре, и работать они будут круглогодично», - сказал Глеб Никитин.

На сегодняшний день специалисты мобильных лечебно-диагностических лабораторий провели более 42 200 консультаций 21 400 пациентов.

Впервые выявлено около 3 500 заболеваний, в том числе 230 случаев подозрений на злокачественные новообразования. На дополнительное обследование направлено более 9 600 человек и 1 143 пациента - на госпитализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU