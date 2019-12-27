Более 300 км газовых сетей проложено в Нижегородской области за минувший год

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-27T17:08:21+03:00

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Более 300 км газопровода построено в Нижегородской области в 2019 году, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Проблема газификации – одна из наиболее острых в регионе. Темп газификации высок, но ниже, чем хотелось бы», - подчеркнул он.

О том, что газификация действительно идет высокими темпами, говорят цифры. Так, в 2017 году на эти работы из областного и местного бюджетов было направлено менее ста миллионов рублей, тогда как в 2019 году – более 430 миллионов рублей.

В настоящее время завершены работы в Дальнеконстантиновском районе – там уложен газораспределительный газопровод, сделаны вводы к домам. Это позволит обеспечить газом села Маргуша, Большое и Малое Терюшево, деревню Макраша. В деревне Маргуша уже газифицированы местный фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, дом культуры, почтовое отделение.

«В следующем году планируется построить 29 объектов газификации в 17 районах Нижегородской области», - добавил губернатор. Речь идет о газовых сетях в Краснооктябрьском и Ардатовском районах, разработке проектно-сметной документации для последующей газификации в Воскресенском районе, разработке проекта строительства ветки газопровода от Уреня до Ветлуги.

ИСТОЧНИК KP.RU