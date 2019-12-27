На пост нижегородского министра спорта претендуют 27 человек

СЕГОДНЯ 16:44 2019-12-27T16:44:09+03:00

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Сегодня состоялось заседание экспертной комиссии, которая отобрала претендентов на пост нижегородского министра спорта. Заявки на участие в конкурсе оставили 77 человек, из них только 46 полностью прошли все конкурсные процедуры этапа отбора. Комиссия, в большинстве своем состоящая из представителей спортивной общественности, допустила к следующему – очному – этапу только 27 человек.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, на пост министра спорта претендуют олимпийские чемпионы, чемпионы мира – самбист и дзюдоист Раис Рахматуллин, бобслеист Дмитрий Труненков, биатлонист Николай Круглов, фехтовальщик Виталий Скитневский, гимнастка Дарья Шкурихина. А также люди, имеющие руководящий опыт в спортивной сфере.

Комиссия проанализировала инициативы, поступившие на портал «Команда Правительства» от жителей. Кандидаты должны будут обозначить пути их решения в ходе деловой игры и защиты программ.

«Из 145 предложений мы отобрали 35 самых актуальных, самых интересных, самых каверзных, чтобы кандидаты смогли раскрыться в своей презентации», – отметила член экспертной комиссии, председатель федерации легкой атлетики региона, олимпийская чемпионка Наталья Садова.

ИСТОЧНИК KP.RU