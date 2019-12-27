Работодателя из Нижегородской области обвиняют в смерти сотрудника

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-27T15:46:56+03:00

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Следственный комитет по городу Бор возбудил уголовное дело в отношении подрядчика, допустившего гибель подчиненного. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Нижегородской области. Дело заведено по статье ст. 216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека).

Как выяснилось в ходе расследования, в конце октября в дневное время в деревне Оманово Борского района при строительстве административного здания сорвался с лесов подсобный рабочий. От полученных травм 38-летний мужчина умер спустя несколько дней в городской больнице.

По данным следствия, подрядчик в нарушение техники безопасности допустил рабочего на стройку, проигнорировав тот факт, что подчиненный был пьян. Подозреваемый выполнял работы по строительству данного объекта по договору подряда, погибший находился у него в подчинении.

Расследование по уголовному делу еще не закончено.

ИСТОЧНИК KP.RU