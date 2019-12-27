В Нижнем Новгороде завершилась реставрация памятника Чкалову

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-27T15:05:46+03:00

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На данный момент в Нижнем Новгороде завершились работы по реставрации трех памятников – бюста дважды Героя Социалистического труда Н.Н.Боголюбова на Покровке, памятника Н.А.Добролюбова на театральной площади и памятника В.П. Чкалову на площади Минина и Пожарского. К работам подрядчики приступили 1 декабря, и должны были закончить их к новогодним праздникам. Общая стоимость реставрации составила примерно 4 миллиона рублей. В рамках реставрации памятники и пьедесталы очистили от патины, окислов, биологических повреждений. На пьедесталах восстановили выщербленные места, провели работу по изоляции, чтобы вода не попадала между стыками плит.

На пьедестале памятника Чкалову восстановили исторический облик букв, очистив их от патины.

«Многие думали, что чёрные буквы здесь были изначально. На самом деле, они золотые. Также восстановлены звезды и маршрут перелета, обозначенный пунктиром. Стало возможным показать подлинный облик памятника – сочетание материалов, блеска, фактуры, текстуры», - сообщил главный архитектор ООО «Асгард» Александр Шумилкин (ООО «Асгард» занималось авторским надзором за реставрационными работами).

В 2020 году планируется отреставрировать еще четыре памятника: горельеф «Ленин и нижегородские марксисты» на ул. Большая Покровская, памятника П.Н.Нестерову на Верхне-Волжской набережной, памятника Кузьме Минину на пл. Минина и Пожарского и памятника героям и жертвам революции 1905 года на площади Свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU