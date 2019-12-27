Губернатор Нижегородской области принял участие в заседании Клуба губернаторов

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-27T14:50:43+03:00

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В первом заседании Клуба приняли участие главы десяти российских регионов: Нижегородской, Ростовской, Сахалинской, Рязанской, Орловской, Челябинской, республик Саха (Якутия), Адыгея, Забайкальского, Ставропольского краев. В этим областях реализуется проект «Эффективный регион» на базе применения «бережливых» технологий».

Напомним, идея создания Клуба принадлежит Госкорпорации «Росатом» и Глебу Никитину. Цель проекта – обмен опытом, создание и выявление лучших проектов в сфере повышения эффективности в государственном управлении, социальной сфере и производстве. Кроме того, совместно главы регионов планируют вырабатывать законодательные инициативы в сфере государственного и муниципального управления.

«Для нас было важно, чтобы принципы бережливого производства перешли в государственную и социальную сферы и помогали людям в решении повседневных задач. Проект «Бережливая поликлиника» позволил повысить качество медицинской помощи, успешный опыт лег в основу федеральных стандартов. Сегодня на него опираются при совершенствовании лечебно-профилактических учреждений по всей стране», - отметил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU