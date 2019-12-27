Нижегородские родители выбирают костюм принцессы

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-27T14:11:46+03:00

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Нижегородские родители чаще всего покупали к новогодним утренникам костюмы принцессы – в таком наряде на праздник пришла каждая пятая маленькая модница. У мальчиков большой популярностью пользуется костюм волка. А вот безоговорочный лидер прошлого года – зайчик – резко сдал позиции. Если в 2019 году каждый третий малыш на утреннике изображал зайца, то в этом году зайчики потерялись в общей массе – лишь 5,4% детей пришли в таком костюме. Такие данные приводит портал Авито со ссылкой на собственных экспертов.

В целом по стране костюм принцессы наиболее популярен, и только в Ульяновске и Уфе чаще выбирали костюм снежинки. А вот волк почему-то пользуется успехом только в Нижегородской области, в основном российские родители выбирали для мальчишек костюм пирата.

Средние цены на новогодние костюмы варьируются от 408 до 2680 рублей. Дороже всего родителям обходятся костюмы принцессы (1689 рублей) и волка (2680 рублей). Дешевле всего нарядить малыша индейцем – всего 408 рублей. В число бюджетных костюмов (до 1000 рублей) попали также пират, фея, супергерой, мушкетер и зайчик.

Напомним, в Нижнем Новгороде праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. "Комсомолка" рассказала, как и где провести новогоднюю ночь с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU