В Нижнем Новгороде будет построено и модернизировано почти 70 водных объектов

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-27T13:40:30+03:00

В этом году работы в рамках проекта «Оздоровления Волги» начались на 17 объектах

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В ходе подведения итогов года на Нижегородской ярмарке губернатор региона Глеб Никитин рассказал о работе по федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

В рамках проекта до 2024 года запланировано построить 13 новых объектов водоснабжения, а с целью оздоровления Волги построить и модернизировать 69 объектов водоотведения, сообщил губернатор.

«Нам предстоит существенно повысить качество питьевой воды для жителей Нижегородской области и улучшить экологическое состояния реки Волги», - заявил глава региона.

В этом году уже идет реконструкция и строительство объектов водоснабжения в Хватовке (Арзамас), Большом Устинском (Шаранга), деревне Большая свеча (Шахунья). На эти работы направлено 65 миллионов рублей. Кроме того, работы по модернизации идут на 17 объектах водоотведения на территориях Арзамасского, Бутурлинского, Воротынского, Лысковского, Павловского, Ардатовского, Сосновского районов, а также в Выксе, Семенове, Нижнем Новгороде и на Бору.

Напомним, на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» Нижегородской области выделено 18,8 млрд рублей, из них 3,4 — в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU