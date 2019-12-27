В Нижнем Новгороде может открыться филиал Музея блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-27T12:38:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провели рабочую встречу в Москве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Стороны обсудили возможное сотрудничество, в том числе – в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Есть вероятность, что в Нижегородской области будет открыт филиал Музея обороны и блокады Ленинграда. Напомним, что в годы войны Горький принял 175 тысяч ленинградцев, из них 45 тысяч детей.

В Шатки была эвакуирована и Таня Савичева, чья трагическая судьба известна всему миру благодаря ее дневнику. «Духовная связь между Нижегородской областью и Санкт-Петербургом никогда не ослабнет», - считает Глеб Никитин.

На встрече обсуждалось и сотрудничество в сфере науки. Губернатор северной столицы заверил, что готов поддерживать нижегородский IТ-кластер. «У Санкт-Петербурга и Нижегородской области хорошие возможности для сотрудничества в сфере производства автомобилей и автокомпонентов», - подчеркнул Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU