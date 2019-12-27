Прокуратура контролирует расследование ДТП с участием 10-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-27T10:36:03+03:00

Водителю внедорожника, совершившему наезд на школьника, грозит лишение свободы до 2 лет

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Прокуратура области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 264 УК РФ в отношении водителя внедорожника, совершившего наезд на десятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, 17 декабря примерно в час дня в Автозаводском районе Нижнего Новгорода водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу.

Мальчик получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Максимальное наказание, которое грозит 61-летнему водителю – лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в Борском районе продолжается расследование резонансного ДТП, в котором погиб 4-летний малыш и девять человек пострадали. По решению суда виновник аварии ближайшие два месяца проведет в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU