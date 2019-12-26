2019-12-26T21:12:13+03:00
Общество

Разработкой нижегородских ученых заинтересовались в Европе

Проходит испытания идея нижегородских разработчиков задействовать нейросети и компьютерное зрение для помощи незрячим
Елена ЛАЗАРЕВА
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Технология разработана в рамках проекта по созданию доступной городской среды, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Говоря о создании доступной среды, губернатор региона Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что доступность необходима не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и для всех маломобильных граждан.

Губернатор напомнил, что в 2019 году в области появился Проектный офис доступной среды, где работают максимально объективные эксперты - специалисты с ограниченными физическими возможностями.

«В настоящее время эксперты участвуют в работе по запуску такси, доступного для инвалидов-колясочников. Разработана концепция непрерывного сопровождения людей с расстройством аутистического спектра. Вновь заработала диспетчерская служба для инвалидов по слуху. Проходит испытание перспективная технология, которая позволит слабовидящим людям определять номера общественного транспорта и находить вход с помощью камеры обычного смартфона», - напомнил глава региона.

Идея нижегородских разработчиков задействовать нейросети и компьютерное зрение для помощи незрячим получила премию «IT вершины» - высшую награду в сфере информационных технологий в России. Разработкой нижегородцев уже заинтересовались в Европе.

«Мы должны стать лучшим регионом в стране с самой доступной средой и самой распространенной культурой инклюзии», - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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