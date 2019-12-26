Более 10 предприятий АПК внедрили бережливые технологии в рамках национального проекта

СЕГОДНЯ 20:46 2019-12-26T20:46:57+03:00

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13 нижегородских сельхозпредприятий включились в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«В 2019 году планировалось вовлечь в нацпроект 47 предприятий, сегодня количество участников – 85, и это лучший результат среди всех субъектов РФ, он более чем в 2 раза превышает среднероссийский показатель. Среди них - 13 сельхозпредприятий. В 2020 году планируется не только увеличить количество участников нацпроекта, но и сделать акцент на привлечение предприятий из других отраслей, в том числе из аграрного сектора», - заявил Глеб Никитин.

Сегодня на агропредприятиях реализуется 35 проектов бережливых технологий. Например, на «Павловской птицефабрике» увеличили производство купатов с 400 до 1200 кг в час. Производительность линии изготовления продукции повысилась на 108%. Благодаря бережливым технологиям в АО «Ильино - Заборское» усовершенствовали процесс раздачи кормов животным и увеличили надои с 25 до 32 кг на корову. На ООО «Племзавод им. Ленина» снизились запасы на складах готовой продукции на 40% и увеличился объём продаж до 12%, что позволило повысить среднюю зарплату сотрудников на предприятии.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». В частности, с начала 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе стартовал совместный проект правительства региона и госкорпорации «Росатом» «Эффективная губерния» по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.

ИСТОЧНИК KP.RU