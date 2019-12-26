2019-12-26T20:07:15+03:00
Общество

Нижегородских инвесторов приглашают участвовать в конкурсе «Инвестор года»

Заявки принимаются до 1 марта следующего года
Елена ЛАЗАРЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил инвесторов принять участие в конкурсе «Инвестиционный проект года».

Конкурс создан для того, чтобы отметить наиболее значимые инвестпроекты, которые были реализованы или начаты в 2019 году во всех отраслях экономики. Заявки принимаются до 1 марта 2020 года. Регистрация на конкурс – по ссылке (http://investment-project-nnov.ru/). Конкурс проводится по нескольким номинациям.

«При выборе победителей основным критерием является не только объем привлеченных инвестиций или масштабность проекта, важна также его социальная значимость для района или города», - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области, в частности, созданы Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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