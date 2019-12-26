Нижегородские новоселы ЖК «Новинки Smart City» встретят новый год в новых квартирах

СЕГОДНЯ 19:51 2019-12-26T19:51:28+03:00

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Из 208 квартир первой очереди 198 владельцев уже получили ключи, сообщает пресс-служба областного правительства.

Во вторую очередь строительства ходят четыре дома — столько же, сколько входило в первую. Это еще 208 квартир, но ключи от них дольщики получат уже в следующем году. На данный момент строительные работы идут в полном соответствии с планом — строители делают кровлю, устанавливают окна, проводят инженерные сети внутри здания. Заселение планируется в мае следующего года.

«Нижегородская область стала пилотным регионом для апробирования механизма привлечения средств федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Для нас с коллегами принципиальна позиция, что один на один с такими серьезными проблемами оставлять людей просто нельзя», - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что к 2023 году в регионе не должно остаться проблем с недостроями, а все обманутые дольщики должны получить ключи от квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU