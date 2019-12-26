2019-12-26T19:51:28+03:00
Общество

Нижегородские новоселы ЖК «Новинки Smart City» встретят новый год в новых квартирах

Достройка второй очереди идет по графику
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из 208 квартир первой очереди 198 владельцев уже получили ключи, сообщает пресс-служба областного правительства.

Во вторую очередь строительства ходят четыре дома — столько же, сколько входило в первую. Это еще 208 квартир, но ключи от них дольщики получат уже в следующем году. На данный момент строительные работы идут в полном соответствии с планом — строители делают кровлю, устанавливают окна, проводят инженерные сети внутри здания. Заселение планируется в мае следующего года.

«Нижегородская область стала пилотным регионом для апробирования механизма привлечения средств федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Для нас с коллегами принципиальна позиция, что один на один с такими серьезными проблемами оставлять людей просто нельзя», - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что к 2023 году в регионе не должно остаться проблем с недостроями, а все обманутые дольщики должны получить ключи от квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разработкой нижегородских ученых заинтересовались в Европе
Более 10 предприятий АПК внедрили бережливые технологии в рамках национального проекта
Библиотека нового поколения открылась в Нижегородской области
Нижегородских инвесторов приглашают участвовать в конкурсе «Инвестор года»
Нижегородские новоселы ЖК «Новинки Smart City» встретят новый год в новых квартирах
В Нижегородской области благоустроенную территорию открыли спортивным забегом
Нижегородский ХК «Торпедо» празднует день рождения
Нижегородская область – в числе лидеров Всероссийского конкурса благоустройства
В Нижегородской области открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи
В поликлиниках области проводится анкетирование родителей
Предпринимателям Нижегородской области предложили внести предложения в нацпроект
По Нижегородской области будет курсировать "Театральный поезд"
Более 4 миллиардов рублей планируется выделить нижегородскому АПК
С 27 декабря меняются маршруты муниципальных нижегородских автобусов
В Нижегородской области открылась первая «Фабрика процессов»
Мэр Нижнего Новгорода поручил выяснить, насколько эффективно расходуются деньги потребителей на ремонт теплосетей
В нижегородской психиатрической больнице произошел пожар
Нижегородка лишилась миллиона рублей, познакомившись через соцсеть
В Нижнем Новгороде сегодня солнечно и без осадков