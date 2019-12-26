Нижегородский ХК «Торпедо» празднует день рождения

СЕГОДНЯ 17:50 2019-12-26T17:50:54+03:00

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История горьковского хоккея началась в 1946 году. Горький стал одним из первых городов, в которых началось хоккейное движение после Великой Отечественной войны.

«Именно горьковское «Торпедо» стало первой провинциальной командой, которая взошла на пьедестал почета чемпионата СССР, в сезоне 1960-1961 годов завоевав серебряные медали первенства», - напомнил губернатор региона Глеб Никитин.

За годы своего существования «Торпедо» вырастило победителей Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Их славные имена известны всем любителям хоккея далеко за пределами Нижегородской области - Виктор Коноваленко, Александр Скворцов, Владимир Ковин, Михаил Варнаков. В течение этого года шесть игроков «Торпедо» привлекались в различные национальные сборные, а нападающий Дамир Жафяров является кандидатом на участие в Чемпионате мира.

«Я уверен, что славные хоккейные традиции клуб бережно хранит, и в будущем подарит нашему региону и нашей стране новые звонкие имена. Уверен, что новейшая история клуба подарит нам немало ярких открытий, интереснейших матчей и славных побед!», - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU