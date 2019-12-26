2019-12-26T17:37:12+03:00
Общество

Нижегородская область – в числе лидеров Всероссийского конкурса благоустройства

На победу в конкурсе «Малые города и исторические поселения-2020» претендует Чкаловск
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Чкаловске состоялось повторное обсуждение концепции благоустройства, разработанной Институтом развития городской среды Нижегородской области. Напомним, на первых слушаниях горожане предложили благоустроить пристань.

Архитекторы предложили собравшимся свое видение благоустройства пристани, созданное с учетом пожеланий жителей, высказанных на первых общественных обсуждениях. Горожане внесли некоторые дополнения и уточнения в предварительный проект. В частности, предложили увеличить входные зоны, перенести пляж в более удобное место, создать парковку у причала и пляжную инфраструктуру, установить вышку для прыжков в воду, оборудовать смотровую и спортивную площадки.

По итогам повторного обсуждения концепция будет доработана и опубликована на сайте sredann.org.

«В этом году мы завершили работы на объектах – победителях конкурса 2018 года. Общая сумма полученных победителями грантов составила 325 млн рублей. По итогам конкурса-2019 еще четыре города получат гранты на сумму 249 миллионов рублей - Дзержинск, Навашино, Урень и Богородск», - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что область входит в топ-5 регионов по количеству победителей, и заверил, что и в следующем году планируется достичь столь же высокого результата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородский ХК «Торпедо» празднует день рождения
Нижегородская область – в числе лидеров Всероссийского конкурса благоустройства
В Нижегородской области открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи
В поликлиниках области проводится анкетирование родителей
Предпринимателям Нижегородской области предложили внести предложения в нацпроект
По Нижегородской области будет курсировать "Театральный поезд"
Более 4 миллиардов рублей планируется выделить нижегородскому АПК
С 27 декабря меняются маршруты муниципальных нижегородских автобусов
В Нижегородской области открылась первая «Фабрика процессов»
Мэр Нижнего Новгорода поручил выяснить, насколько эффективно расходуются деньги потребителей на ремонт теплосетей
В нижегородской психиатрической больнице произошел пожар
Нижегородка лишилась миллиона рублей, познакомившись через соцсеть
В Нижнем Новгороде сегодня солнечно и без осадков