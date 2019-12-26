Нижегородская область – в числе лидеров Всероссийского конкурса благоустройства

СЕГОДНЯ 17:37 2019-12-26T17:37:12+03:00

На победу в конкурсе «Малые города и исторические поселения-2020» претендует Чкаловск

Изменить размер текста: A A

В Чкаловске состоялось повторное обсуждение концепции благоустройства, разработанной Институтом развития городской среды Нижегородской области. Напомним, на первых слушаниях горожане предложили благоустроить пристань.

Архитекторы предложили собравшимся свое видение благоустройства пристани, созданное с учетом пожеланий жителей, высказанных на первых общественных обсуждениях. Горожане внесли некоторые дополнения и уточнения в предварительный проект. В частности, предложили увеличить входные зоны, перенести пляж в более удобное место, создать парковку у причала и пляжную инфраструктуру, установить вышку для прыжков в воду, оборудовать смотровую и спортивную площадки.

По итогам повторного обсуждения концепция будет доработана и опубликована на сайте sredann.org.

«В этом году мы завершили работы на объектах – победителях конкурса 2018 года. Общая сумма полученных победителями грантов составила 325 млн рублей. По итогам конкурса-2019 еще четыре города получат гранты на сумму 249 миллионов рублей - Дзержинск, Навашино, Урень и Богородск», - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что область входит в топ-5 регионов по количеству победителей, и заверил, что и в следующем году планируется достичь столь же высокого результата.

ИСТОЧНИК KP.RU