2019-12-26T17:14:08+03:00
Общество

В Нижегородской области открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи

Торжественное открытие состоялось сегодня в Павлове
Елена ЛАЗАРЕВА
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Центр амбулаторной онкологической помощи открыт на базе центральной районной больницы. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в течение нескольких лет в регионе откроется 12 таких центров.

По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, борьба с заболеваниями онкологического характера – это одно из приоритетных направлений работы в сфере здравоохранения.

«Главная задача, которую мы ставим перед такими центрами – раннее выявление онкологических заболеваний, что позволит предотвратить их развитие и повысит шансы пациентов на выздоровление. В Центре установлено современное оборудование, на покупку которого было выделено порядка 200 миллионов рублей», - сказал Глеб Никитин.

В Первом центре амбулаторной онкологической помощи установлен магнитно-резонансный томограф, аппарат УЗИ экспертного класса, маммограф, рентгендиагностический комплекс.

Кроме Павловского района центр будет обслуживать жителей Сосновского района, Вачи и Богородска - всего порядка 200 тысяч человек. В центре работают 8 специалистов, в том числе, онко-уролог, онко-гинеколог, химиотерапевт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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