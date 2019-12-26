В поликлиниках области проводится анкетирование родителей

СЕГОДНЯ 16:20 2019-12-26T16:20:16+03:00

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В Нижегородской области реализуется концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями. Соответствующее распоряжение дал губернатор области Глеб Никитин. Как сообщает источник в консультативно-диагностическом центре по охране психического здоровья детей и подростков, цель концепции - создание системы комплексного непрерывного сопровождения людей с РАС, направленной на их максимальное развитие, адаптацию и интеграцию в общество.

По данным статистики в Нижегородской области на начало 2019 года зафиксировано 714 случаев РАС, 1 человек - старше 18 лет.

«Диагноз РАС в большинстве случаев в настоящее время устанавливается детям в возрасте от 5 до 9 лет. Оптимальный возраст для раннего выявления признаков РАС - от 1,5 до 3 лет. Чем раньше у ребенка будут выявлены проявления аутизма и установлен диагноз, тем больше у него появится шансов на выздоровление», - отметила главный врач Консультативно-диагностического центра по охране психического здоровья детей и подростков Анна Кондюрина.

С целью выявления расстройств аутистического спектра поведения в городских детских поликлиниках №22, 25, 27, 48 проводилось анкетирование детей раннего возраста. Всего по итогам 9 месяцев проанкетировано 9541 родителей детей в возрасте 18-30 месяцев (54,2 % от численности детей данного возраста). У 141 ребенка (1,4%) по данным скрининга выявлены факторы риска, дети направлены на консультацию к специалистам Центра. У 7 детей (22,5% от числа проконсультированных врачом-психиатром) диагноз «РАС» подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU