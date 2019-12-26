2019-12-26T16:20:16+03:00
Общество

В поликлиниках области проводится анкетирование родителей

Цель сбора информации – раннее выявление ментальных нарушений
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородской области реализуется концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями. Соответствующее распоряжение дал губернатор области Глеб Никитин. Как сообщает источник в консультативно-диагностическом центре по охране психического здоровья детей и подростков, цель концепции - создание системы комплексного непрерывного сопровождения людей с РАС, направленной на их максимальное развитие, адаптацию и интеграцию в общество.

По данным статистики в Нижегородской области на начало 2019 года зафиксировано 714 случаев РАС, 1 человек - старше 18 лет.

«Диагноз РАС в большинстве случаев в настоящее время устанавливается детям в возрасте от 5 до 9 лет. Оптимальный возраст для раннего выявления признаков РАС - от 1,5 до 3 лет. Чем раньше у ребенка будут выявлены проявления аутизма и установлен диагноз, тем больше у него появится шансов на выздоровление», - отметила главный врач Консультативно-диагностического центра по охране психического здоровья детей и подростков Анна Кондюрина.

С целью выявления расстройств аутистического спектра поведения в городских детских поликлиниках №22, 25, 27, 48 проводилось анкетирование детей раннего возраста. Всего по итогам 9 месяцев проанкетировано 9541 родителей детей в возрасте 18-30 месяцев (54,2 % от численности детей данного возраста). У 141 ребенка (1,4%) по данным скрининга выявлены факторы риска, дети направлены на консультацию к специалистам Центра. У 7 детей (22,5% от числа проконсультированных врачом-психиатром) диагноз «РАС» подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородский ХК «Торпедо» празднует день рождения
Нижегородская область – в числе лидеров Всероссийского конкурса благоустройства
В Нижегородской области открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи
В поликлиниках области проводится анкетирование родителей
Предпринимателям Нижегородской области предложили внести предложения в нацпроект
По Нижегородской области будет курсировать "Театральный поезд"
Более 4 миллиардов рублей планируется выделить нижегородскому АПК
С 27 декабря меняются маршруты муниципальных нижегородских автобусов
В Нижегородской области открылась первая «Фабрика процессов»
Мэр Нижнего Новгорода поручил выяснить, насколько эффективно расходуются деньги потребителей на ремонт теплосетей
В нижегородской психиатрической больнице произошел пожар
Нижегородка лишилась миллиона рублей, познакомившись через соцсеть
В Нижнем Новгороде сегодня солнечно и без осадков