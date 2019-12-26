Предпринимателям Нижегородской области предложили внести предложения в нацпроект

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-26T16:01:28+03:00

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Сегодня губернатор региона Глеб Никитин напомнил, что в данный момент на портале мойбизнес.рф идет прием предложений предпринимателей для отражения в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Прием предложений от представителей бизнеса начался в середине ноября, и завершится 31 декабря. По информации Минэкономразвития РФ, на данный момент на портал поступило около 2000 предложений.

Губернатор напомнил, что тематика предложений не ограничена. «Предложения могут касаться совершенствования финансовых мер поддержки, госзакупок, экспортной деятельности, налоговой нагрузки, сельского хозяйства, поддержки пенсионеров и многодетных семей, онлайн-сервисов для бизнеса и т.д. В начале года Минэкономразвития РФ проведет общественные слушания по поступившим предложениям и лучшие войдут в нацпроект», - отметил Глеб Никитин.

Чтобы оставить предложение, нужно зарегистрироваться на портале мойбизнес.рф и заполнить заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU