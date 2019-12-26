Более 4 миллиардов рублей планируется выделить нижегородскому АПК

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-26T13:30:06+03:00

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Поддержка сельхозпроизводителей Нижегородской области в 2020 году будет увеличена на 6% по сравнению в 2019 годом. Это стало возможным за счет выделения дополнительных средств из бюджета региона, сообщил губернатор области Глеб Никитин.

Общая сумма, которая будет направлена по поддержку АПК – 4,3 миллиарда рублей. Почти три четверти выделяет область – около трех миллиардов рублей, и 1,2 миллиарда регион получит из федерального бюджета.

«Сельскохозяйственная отрасль требует особого, внимательного отношения, - подчеркнул губернатор. – От ее работы и успешного развития зависит не только районная экономика, но и продовольственная безопасность всего региона».

В настоящее время в Нижегородской области действуют несколько программ господдержки АПК. Это, в частности, субсидии на развитие различных отраслей АПК, льготное кредитование, поддержка техперевооружения сельскохозяйственных предприятий.

Напомним, что по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в 2018 году в регионе был разработан проект «Экспорт продукции АПК». К 2024 году экспорт сескохозяйственной продукции должен увеличиться в 2,2 раза - до 492 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU