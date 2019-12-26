2019-12-26T12:46:50+03:00
Общество

С 27 декабря меняются маршруты муниципальных нижегородских автобусов

Изменения коснутся маршрутов А-3, А-9 и А-17
Елена ЛАЗАРЕВА
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Автобусный маршрут А-3 «Красное Сормово – Площадь Свободы» будет идти от улицы Коминтерна через проспект Союзный, улицу Сутырина, улицу Баренца, проспект Кораблестроителей до ЗКПД-4 и от площади Свободы по улице Белинского, улице Полтавской до поселка Высоково. Таким образом, маршрут продлен, сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода. На линию выйдут 18 автобусов, интервал движения в пиковое время – 10-12 минут.

Автобусный маршрут А-9 «Красное Сормово – Микрорайон Соцгород-2» также продлевается - от улицы Плотникова по улице Краснодонцев, проспекту Ильича, улице Красноуральской, улице Спутника, улице Мончегорской до улицы Космической. Ежедневно на линию будут выходить по 15 вместительных автобусов, интервал движения в пиковое время - 11-13 минут.

Маршрут А-17 меняет схему и с завтрашнего дня будет ехать следующим образом: поселок Березовский, улица Гороховецкая, улица Движенцев, Лесной городок, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, площадь Комсомольская, площадь Лядова, улица Белинского, автостанция Сенная. На линию каждый день будут выходить по 10 больших автобусов, интервал движения в пиковое время составит 14 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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