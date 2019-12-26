В Нижегородской области открылась первая «Фабрика процессов»
На «Фабрике процессов», которая впервые начала работу в регионе, сельскохозяйственных работников обучат бережливому производству. Учебная лаборатория организована в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». «Фабрика процессов» работает на базе Нижегородского регионального института экономики и развития АПК.
В этом году профессиональное и дополнительное профессиональное обучение прошли более 3200 сотрудников нижегородских предприятий, принимающих участие в нацпроекте. Это в 4,5 раза больше, чем планировалось на этапе создания. Глава региона Глеб Никитин считает, что эти цифры вполне красноречиво характеризуют высокий интерес, который проявили к нацпроекту нижегородские предприятия и их сотрудники.
Обучение строиться не только на теории. Учебная площадка моделирует реальный производственный процесс, в котором каждый участник выполняет определенную роль. С помощью тренингов специалисты получают не только теоретические, но и практические навыки бережливого производства.
К слову, предприятия-участники нацпроекта показали хорошие результаты. Производство в целом выросло на 10-30%, сократились запасы, выросли объемы продаж. В частности, на «Павловской птицефабрике» производительность линии изготовления продукции повысилась на 108%.
Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости».
ИСТОЧНИК KP.RU