В Нижегородской области открылась первая «Фабрика процессов»

СЕГОДНЯ 12:15 2019-12-26T12:15:28+03:00

В 2019 году в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» навыкам бережливого производства обучились свыше 3000 человек

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На «Фабрике процессов», которая впервые начала работу в регионе, сельскохозяйственных работников обучат бережливому производству. Учебная лаборатория организована в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». «Фабрика процессов» работает на базе Нижегородского регионального института экономики и развития АПК.

В этом году профессиональное и дополнительное профессиональное обучение прошли более 3200 сотрудников нижегородских предприятий, принимающих участие в нацпроекте. Это в 4,5 раза больше, чем планировалось на этапе создания. Глава региона Глеб Никитин считает, что эти цифры вполне красноречиво характеризуют высокий интерес, который проявили к нацпроекту нижегородские предприятия и их сотрудники.

Обучение строиться не только на теории. Учебная площадка моделирует реальный производственный процесс, в котором каждый участник выполняет определенную роль. С помощью тренингов специалисты получают не только теоретические, но и практические навыки бережливого производства.

К слову, предприятия-участники нацпроекта показали хорошие результаты. Производство в целом выросло на 10-30%, сократились запасы, выросли объемы продаж. В частности, на «Павловской птицефабрике» производительность линии изготовления продукции повысилась на 108%.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости».

ИСТОЧНИК KP.RU