2019-12-26T11:18:15+03:00
Общество

Мэр Нижнего Новгорода поручил выяснить, насколько эффективно расходуются деньги потребителей на ремонт теплосетей

"Нужно собрать информацию об исполнении инвестиционных программ", - сказал Владимир Панов
Елена КАРАЛ
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Насколько эффективно расходуются деньги потребителей, которые направляются на ремонт и модернизацию теплосетей, поручил выяснить мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. Распоряжение было озвучено в ходе совещания, на котором обсуждались причины аварий, происходящих на городских теплосетях.

«Нужно собрать информацию об исполнении инвестиционных программ, которые теплоснабжающие организации выполняют за счет средств потребителей. Либо у них этого финансирования не хватает на выполнение большого объема ремонта, либо эти средства просто не используются. Также нужно выделить организации, по которым идет рост аварийности в последние три года», – поручил мэр.

По словам Владимира Панова, аварийность на магистральных сетях в этом году увеличилась в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. При этом число открытых ордеров на земляные работы превысило показатель 2018 в пять раз.

Глава города также отметил, что самыми проблемными стали аварии на крупных теплотрассах, когда без тепла остались десятки тысяч жителей, а также школы и детские садики.

Заместитель мэра Виктор Сдобняков также будет должен оценить риски возможного роста аварийности на теплотрассах и создать дорожную карту ремонтов на 2020 год. Сделать эту работу мэр поручил совместно с руководителем Теплоэнерго Ильей Халтуриным. Напомним, сейчас в городе ведется комплексная проверка причин возникновения крупных аварий на нижегородских теплосетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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