2019-12-26T10:19:21+03:00
Общество

В нижегородской психиатрической больнице произошел пожар

В ликвидации возгорания и эвакуации людей принимали участие 86 сотрудников МЧС
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня, примерно в половине первого ночи, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение из психиатрической лечебницы, расположенной в Нижегородском районе. В здании «Клинической психиатрической больницы №1» произошел пожар, предположительно в вентшахте между 3 и 4 этажами.

Прибывшие на место спасатели приступили к тушению и эвакуации пациентов и персонала больницы. Сотрудники и больные были эвакуированы в дом культуры, который находится на территории больницы.

Пожар был ликвидирован примерно в течение получаса, погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 141 человека, включая персонал – 13 человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, возгорание произошло в шахте вентиляции, и было локализовано на площади 5 квадратных метров. Пациенты и персонал возвратились в учреждение.

В тушении пожара и эвакуации людей принимали участие 86 сотрудников МЧС и более 20 единиц спецтеники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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