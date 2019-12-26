2019-12-26T09:01:06+03:00
Общество

в Нижнем Новгороде сегодня солнечно и без осадков

В регион наконец-то приходит зима
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -6 градусов.

В течение дня ожидается малооблачная погода, а с полудня ясно и солнечно, осадков не прогнозируется.

Практически безветренно - восточный ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. Влажность в течение дня 63%%, вечером – до 72%. Атмосферное давление стабильное —752 миллиметра ртутного столба.

В течение дня температура воздуха будет колебаться – от -4 градусов в полдень до -7 градусов к полуночи. Ветер усилится до пяти метров в секунду к полудню, но к вечеру снова стихнет. Магнитное поле спокойное.

Завтра в Нижнем Новгороде установится приятный зимний морозец - до -9 градусов ниже нуля. Осадков синоптики, правда, не прогнозируют, но днем будет пасмурно. Но уже с 29 декабря возможен снег, а на Новый год 2020 в Нижнем Новгороде установится настоящая новогодняя погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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