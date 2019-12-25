11 тысяч экземпляров книг нижегородских авторов вышло в 2019 году

СЕГОДНЯ 19:46 2019-12-25T19:46:58+03:00

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На днях состоялась презентация лучших книжных изданий, вышедших в свет при поддержке правительства Нижегородской области 2019 году.Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В мероприятии приняли участие авторы книг, представители областного правительства, руководители издательских домов и библиотек.

По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, правительство региона должно оказывать всестороннюю поддержку нижегородским авторам, популяризировать качественную литературу современных авторов. «За 12 лет при финансовом содействии областного правительства было реализовано 95 книжных проектов. Эти издания уже пополнили фонды библиотек, архивов, музеев и доступны каждому нижегородцу. Не сомневаюсь, что книги об истории нижегородского края и его выдающихся людях, детская литература, а также издания, вышедшие в свет к 800-летию города Нижнего Новгорода, будут интересны широкому кругу читателей и займут достойное место в книжной индустрии», — отметил глава региона Глеб Никитин.

Основу презентации составила краеведческая и детская литература.

Напомним, что в феврале 2020 года открывается прием заявок от издателей и авторов на участие в отборе издательских проектов для оказания финансовой поддержки за счет средств областного бюджета в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU