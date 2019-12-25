2019-12-25T19:02:08+03:00
Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил аккаунт в Instagram

Это первая личная страница губернатора в соцсети за время его работы в регионе
Елена ЛАЗАРЕВА
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На странице уже есть опубликованные сообщения. В частности, в первом он обозначил цель своего личного присутствия в соцсети.

«Сегодня в рамках отчета о проделанной за год работе, накануне Нового года, мы вспомнили все значимые для области события, наметили вектор дальнейшего развития, акцентировали внимание на тех задачах, которые стоят перед регионом. Я еще раз акцентировал внимание всех представителей власти на необходимости быть открытыми для жителей региона, общаться, учитывать мнения, решать проблемы. Мое возвращение в соцсети — для этих же целей. Я никогда полностью не покидал это пространство, читал сообщения пользователей, отправлял ссылки министрам регионального правительства и главам муниципалитетов. С одной ссылки порой начиналась масштабная работа, как это было, например, в случае с ремонтом в Кстовском ЦРБ. Но все это время я подчеркивал, что собственных аккаунтов в соцсети у меня нет, что и привело к большому количеству «фейков». И я пришел к выводу, что бороться с ними можно только личным присутствием. Не люблю ложь и враньё, и не хочу, чтобы мое имя использовали в собственных интересах», - говорится в сообщении.

Аккаунт открыт для комментирования. Губернатор заверил, что информация будет передаваться для оперативного реагирования.

Ссылка на аккаунт: https://instagram.com/gsnikitin?igshid=13c0cj2jp5evn

ИСТОЧНИК KP.RU

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