Аварией на теплотрассе по улице Невзоровых займутся надзорные органы

СЕГОДНЯ 18:09 2019-12-25T18:10:50+03:00

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Информацию об аварии на теплотрассе по улице Невзоровых планируют передать в надзорные органы. Об этом распорядился мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов в ходе совместного совещания с депутатами городской Думы, где обсуждались причины аварийности. В нем также участвовали представители Теплоэнерго, сообщает пресс-служба администрации города.

На совещании прозвучало две версии, касательно повреждения участка теплотрассы на улице Невзоровых. Согласно первой из них, причиной аварии стало утончение локальных участков стенок трубопроводов из-за коррозийного износа. Еще одна версия – прорыв кабеля, к которому привела халатность подрядчика, а также остановка обесточенных подающих насосов. События произошли одновременно.

- Эту информацию нужно передать в надзорные органы, чтобы они опросили всех причастных и выяснили их зоны ответственности. Предполагаю, что это займет один-два месяца, – сказал Владимир Панов.

Напомним, по поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, в горда проводится комплексная проверка, в ходе которой определяются причины аварийности на теплосетях.

ИСТОЧНИК KP.RU