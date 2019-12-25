2019-12-25T17:54:59+03:00
Общество

Нижегородская область вдвое перевыполнила ключевой показатель нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»

Число предприятий-экспортеров выросло на 22%
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородская область вдвое перевыполнила ключевой показатель национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом губернатор Глеб Никитин заявил в ходе отчета по итогам года на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2019 года.

По словам главы региона, в Нижегородской области заметно увеличилась доля малого и среднего бизнеса, поставляющего продукцию на внешние рынки – этот показатель вырос на 22%, что выше запланированного. Всего в регионе сейчас насчитывается около 1300 предприятий-экспортеров. Стоит отметить, что Нижегородская область стала первым регионом в стране, в котором в 2018 году был внедрен механизм экспортной акселерации, то есть сопровождения экспортеров на всех этапах выхода на новые зарубежные рынки.

- Сейчас в программе принимают участие 56 нижегородских предприятий – больше только в Москве, - отметил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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