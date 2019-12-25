2019-12-25T17:48:57+03:00
Общество

32 объекта газификации было построено в Нижегородской области за 2019 год

На это из областного и местных бюджетов было выделено 434,8 миллионов рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 2019 год в Нижегородской области было построено 32 объекта газификации – об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в ходе отчета по итогам года на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2019 года.

- В рабочих поездках по области я вижу, что одной из наиболее острых проблем является проблема газификации. Мы понимаем, что движемся не такими высокими темпами, как хотелось бы, однако мы их наращиваем, - заявил Глеб Никитин.

По словам губернатора, в 2019 году распределительные газопроводы низкого давления и межпоселковые газопроводы высокого давления появились в 15 районах Нижегородской области, а их общая протяженность составила более 214 километров. На это из областного и местных бюджетов было направлено 434,8 миллиона рублей.

В 2020 году планируется продолжить данную программу – в 17 районах должно появиться 29 новых объектов газификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
11 тысяч экземпляров книг нижегородских авторов вышло в 2019 году
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил аккаунт в Instagram
Глеб Никитин: «Главное сокровище области — это ее люди»
Аварией на теплотрассе по улице Невзоровых займутся надзорные органы
Нижегородская область вдвое перевыполнила ключевой показатель нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
32 объекта газификации было построено в Нижегородской области за 2019 год
Глеб Никитин поручил минтрансу дать предложения по ликвидации очагов аварийности
«Поезда здоровья» в Нижегородской области будут работать круглогодично
Более 1,6 миллиардов рублей помощи получили из облбюджета нижегородские дольщики
Росгвардейцы задержали похитителя деталей лифта в Сормовском районе Нижнего Новгорода
Житель Нижегородской области заподозрил жену в измене и чуть не убил трех человек
В Нижнем Новгороде появится новая остановка для поездов
В Нижегородской области почти 8000 человек остались без воды
В Нижегородской области планируется рекультивация двух больших свалок
Нижегородца задержали за переделку оружия
В Нижнем Новгороде обсудили проблемы долгостроев
В Нижнем Новгороде осадков не ожидается
98% нижегородских школьников принимают участие в соревнованиях и олимпиадах
Нижегородскую гостиницу «Россия» перепрофилируют
В Нижегородской области стартовал проект «Честные весы – честная торговля»