32 объекта газификации было построено в Нижегородской области за 2019 год

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-25T17:48:57+03:00

На это из областного и местных бюджетов было выделено 434,8 миллионов рублей

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За 2019 год в Нижегородской области было построено 32 объекта газификации – об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в ходе отчета по итогам года на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2019 года.

- В рабочих поездках по области я вижу, что одной из наиболее острых проблем является проблема газификации. Мы понимаем, что движемся не такими высокими темпами, как хотелось бы, однако мы их наращиваем, - заявил Глеб Никитин.

По словам губернатора, в 2019 году распределительные газопроводы низкого давления и межпоселковые газопроводы высокого давления появились в 15 районах Нижегородской области, а их общая протяженность составила более 214 километров. На это из областного и местных бюджетов было направлено 434,8 миллиона рублей.

В 2020 году планируется продолжить данную программу – в 17 районах должно появиться 29 новых объектов газификации.

ИСТОЧНИК KP.RU