2019-12-25T17:39:48+03:00
Общество

Глеб Никитин поручил минтрансу дать предложения по ликвидации очагов аварийности

Особое внимание должно быть уделено организации движения на опасных перекрестках и на пешеходных переходах
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному министерству транспорта и автомобильных дорог в срок до 1 марта 2020 года проанализировать существующие очаги аварийности на дорогах и дать предложения по их ликвидации. Об этом глава региона заявил в ходе отчета по итогам 2019 года на Нижегородской ярмарке 25 декабря.

По словам Глеба Никитина, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году в Нижегородской области должно в 3,5 раза сократиться число погибших в ДТП по сравнению с 2017 годом. Но в любом случае особое внимание должно уделяться местам повышенной аварийности и смертности.

- Если в одном и том же месте часто бьются машины и страдают люди, значит, неправильно организован перекресток, развязка, светофор, пешеходный переход. До 1 марта должен быть представлен план реализации системных прорывных мер по борьбе со смертностью на дорогах, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, в 2019 году в Нижегородской области было нанесено 5187,9 километров дорожной разметки, построено три светофорных объекта, установлено 11,8 километров металлического барьерного ограждения и заменено или установлено вновь 2174 дорожных знака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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