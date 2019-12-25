2019-12-25T17:20:20+03:00
Общество

Более 1,6 миллиардов рублей помощи получили из облбюджета нижегородские дольщики

На проблему долгостроев в этом году наконец обратили внимание
Елена ЛАЗАРЕВА
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На помощь обманутым дольщикам в этом году из региональной казны было выделено 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе отчета о проделанной а 2019 год работе.

Губернатор считает это одним из самых главных, прорывных достижений уходящего года, и уверен, что к 2023 году проблема обманутых дольщиков будет решена окончательно. «Это важно для людей: многие вложили в строительство жилья средства, с огромным трудом накопленные года, отдали материнский капитал, продали собственное жилье», - сказал глава региона.

Напомним, приемная для обманутых дольщиков начала работать в Нижнем Новгороде еще в прошлом году, также с прошлого года начал свою деятельность региональный строительный оператор, который занимается проблемными объектами - «Дирекция по строительству». Регоператор достраивает, например, ЖК «Университетский».

Ранее сообщалось, что в этом году дольщики четырех домов ЖК «Новинки Smart City» получили долгожданные ключи от своих квартир. Это стало своего рода символом того, что проблема дольщиков и долгостроев в регионе наконец сдвинулась с мертвой точки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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