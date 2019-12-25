2019-12-25T16:29:27+03:00
Общество

Росгвардейцы задержали похитителя деталей лифта в Сормовском районе Нижнего Новгорода

Ранее судимого нижегородца передали полицейским
Елена КАРАЛ
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Направляющие лифтовой шахты. ФОТО: Александр ПолянскийНаправляющие лифтовой шахты. ФОТО: Александр Полянский
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Похитителя деталей лифта задержали росгвардейцы в Сормовском районе Нижнего Новгорода 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Нижегородской области.

Мужчина нес металлические направляющие от лифтовой шахты, когда его заметил старший экипажа вневедомственной охраны. Росгвардеец решил выяснить, кем является этот человек, куда несет нелегкий груз и что намерен делать с ним. Ответить на вопросы гражданин не смог, и тогда росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Позже выяснилось, что 36-летний нижегородец был дважды судим, а лифтовые направляющие похитил. Сообщается также, что в одном из домов ведется замена лифтового оборудования.

Мужчину передали полицейским, которые установят все обстоятельства происшествия и примут процессуальное решение.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о попытке кражи металлических направляющих лифта в одном из дворов на улице Коминтерна. Брошенный подрядчиком грузовой лифт пролежал под открытым небом два месяца, а жильцам пришлось защищать подъемник от посягательства неизвестных.

К слову, в доме на Коминтерна рабочие тоже приступили к установке лифта. Как рассказали жильцы, несколько дней назад здесь появились трое молодых людей, которые занесли часть оборудования в подъезд. Самые тяжелые части подъемника, которые сложно похитить, пока продолжают оставаться на улице, но люди рады, что проблему начали решать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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