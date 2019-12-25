Житель Нижегородской области заподозрил жену в измене и чуть не убил трех человек

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-25T15:25:35+03:00

Ранее он уже был судим за убийство и грабежи

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Следственный отдел по г. Бор СУ СК России по Нижегородской области собрал доказательства вины 39-летнего жителя города Бор и передал дело в суд.

Как выяснилось в ходе следствия, в марте прошлого года борчанин приревновал свою подругу жизни, причем настолько сильно, что ударил ее ножом в грудь. 36-летняя дама выбежала из кухни и попыталась скрыться от доморощенного Отелло. Но то настиг ее в прихожей и ударил ножом в живот. В квартире, где разыгрывалась шекспировская драма, находились двое знакомых, которые попытались если не усмирить ревнивца, то хотя бы помочь женщине выбежать из квартиры.

Помощь обошлась им дорого – ревнивец несколько раз ударил мужчину ножом по шее и голове, а его подругу жизни пырнул в живот. Оценив масштабы разыгравшейся сцены, преступник сбежал. После чего одна из потерпевших вызвала скорую и полицию. Благодаря этому все участники драмы остались живы.

Кстати, обвиняемый уже был судим за убийство, грабежи и угрозу убийством. Теперь к своему внушительному списку он добавил еще одну статью - покушение на убийство двух и более лиц в связи с выполнением данными лицами общественного долга. Свою вину он не признал.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU